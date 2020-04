Opinie: Vitale bedrijfstak ontbeert vlotte verkeersafwikkeling Facebook

Met een account op Twitter kun je je nautische gevoel uiten. In een opinieartikel in Schuttevaer schreef ik ooit over de schades die autokranen aanrichten aan bruggen en stroomkabels. Met daarbij de suggestie dat door betere handhaving te voorkomen. Toen werd ik door een aantal schippers op Twitter geblokkeerd, maar dat veranderde mijn mening niet. Reageren op Twitter-reacties doe ik wel steeds minder.

1 / 1 Veel scheepvaartberichten hebben naast werkzaamheden in en langs de vaarwegen te maken met stremmingen van objecten. (Beeld: vaarweginformatie.nl) Veel scheepvaartberichten hebben naast werkzaamheden in en langs de vaarwegen te maken met stremmingen van objecten. (Beeld: vaarweginformatie.nl)

Door Sander Wels

Op 3 april twitterde ik: https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/list… is de lijst van #rijkswaterstaat over #stremmingen en geen of beperkte #bediening van de #objecten. De #schippers moeten het ondergaan, maar aan #vlotte #verkeersafwikkeling wordt geen recht gedaan.

Daarop reageerde de actieve Twitteraarster Nancy Scheijven, directeur scheepvaartverkeer en watermanagement bij Rijkswaterstaat, met: ‘We proberen met man en macht ook bij @rijkswaterstaat de o zo belangrijke #scheepvaart #veiligenvlot af te wikkelen. Maar soms ontbreekt het aan #man en deze #corona tijd zie je ook vaak de #onmacht. Keep up the good work, we hebben jullie nodig #staysafe.’

Geen garantie

Nancy hangt in haar Twitterberichten veel op aan ‘vlot en veilig’ en draagt dat uit, maar dat hoort bij haar functie.

Ik probeerde duidelijk te maken dat de binnenvaart een vitale bedrijfstak is, maar geen garantie krijgt op een vlotte doorvaart en dat ook nooit zal krijgen. Het heeft ook (bijna) niets te maken met de corona problemen.

Veel scheepvaartberichten hebben, naast werkzaamheden in en langs de vaarwegen, te maken met stremmingen van objecten. Die lijst neemt alleen maar toe door (achterstallig) onderhoud, renovaties en reparaties. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de inhoud van de scheepvaartberichten, waarin de reden van het werk lang niet altijd staat omschreven.

Bijvoorbeeld: Zandkreeksluis, onderhoud en duikinspecties van maandag 30 november 2020 tot vrijdag 4 december 2020 dagelijks van 07:00 – 17:00 uur (10 uur) vertraging van langere duur.

Veel meer per bericht

Het komt ook voor dat in één bericht veel meer stremmingen zijn verwerkt, zoals die bij de sluizen van Weurt: Maas-Waalkanaal, stremming, westkolk sluis Weurt, maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020, dagelijks 07:00 t/m 18:00, maandag 4 mei 2020 07:00 t/m zaterdag 9 mei 2020 20:00, maandag 29 juni 2020, 07:00 t/m maandag 6 juli 2020 20:00, woensdag 26 augustus 2020 07:00 t/m zondag 6 september 2020 20:00. Scheepslengte, maximaal 110m, westkolk sluis Weurt, zaterdag 9 mei 2020 20:00 t/m maandag 29 juni 2020 07:00, maandag 6 juli 2020 20:00 t/m woensdag 26 augustus 2020 07:00.

Kanaal van Sint Andries, i.v.m. werkzaamheden, stremming, sluis St. Andries zaterdag 18 april 2020 05:00 t/m zondag 26 april 2020 23:59.

I.v.m. werkzaamheden geldt het volgende: Stremming, sluis Roermond, maandag 18 mei 2020 t/m dinsdag 19 mei 2020, dagelijks 08:00 t/m 18:00.

Zandkreeksluis, onderhoud en duikinspectie, maandag 30 november 2020 tot vrijdag 4 december 2020, dagelijks van 07:00 – 17:00 uur (10 uur), vertraging van langere duur.

Zo staan er honderden scheepvaartberichten op de lijst.

Momentopname

Deze scheepvaartberichten zijn een momentopname. Incidenten op het water komen daar dan nog bij. Dat geldt ook voor de plotselinge, ongeplande storingen van de objecten. Die berichten zeggen niets over de duur. Meestal staat er dan bij ‘tot nader bericht’. Dat maakt het lastig voor schippers hun plan te trekken.

Vaak weet men bij de vaarwegbeheerders intern wel wat de duur zou kunnen worden, maar maakt men dat via het bericht niet kenbaar. Onzekerheid kenbaar maken is lastig en niet zonder risico’s, want het door schippers claimen van verletschade is immers ook tot de cultuur gaan behoren.

Sander Wels is nautisch-adviseur