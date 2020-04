Schuttevaer Premium Minister heropent overleg over sluis Kornwerderzand Facebook

Twitter

DEN HAAG 09 april 2020, 00:07

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat opnieuw in overleg met de tientallen maritieme bedrijven die 26,5 miljoen euro bij elkaar hebben gebracht voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Hun financieringsconstructie blijkt juridisch niet te deugen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.