Goederenvervoer trekt flink aan op Almelo-De Haandrik

ALMELO 09 april 2020, 11:12

De vrachtvaart heeft vorig jaar 14% meer lading vervoerd over het kanaal Almelo-De Haandrik. Ondanks de tijdelijke dip in de vraag naar zand en grind als gevolg van de ‘stikstof-bouwstop’, kwam het totaal uit op 255.952 ton (224.897 ton in 2018).