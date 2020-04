Schuttevaer Premium Jongeren gooien steen op schip Facebook

Twitter

Email OSNABRÜCK 08 april 2020, 10:28

De politie in Osnabrück is op zoek naar twee jongeren die vrijdagmiddag 3 april vanaf een brug in het Mittellandkanaal een klinker op een binnenvaartschip hebben gegooid.