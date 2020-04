‘Aquaduct Boskoop dé oplossing’

Cluster je lege Schepen apart, of wordt het een race voor de sluis, daar kom je met ze alle aan.

Misschien de bredere schepen voor Heineken in de nacht laten varen, dan kunnen ze 11,40 varen 2 uur op en 2 uur af, net als vroeger op het Hamm kanaal.

Roeien met de riemen die je hebt.

De zeilboten 2 uur voor brugopening Gouda vanaf Alphen laten vertrekken, het is meestal Zomer dus lang licht, en ze kunnen eventueel meeliften met de bredere container Schepen, mocht de Dijk te zwak zijn voor Bomen dan een Windscherm zoals bij rijkswegen, tevens een mooie geluidswal.