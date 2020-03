Schuttevaer Premium Eerste baggerklus Vox Amalia Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 21 maart 2020, 11:28

In opdracht van Rijkswaterstaat is Van Oord bij Den Helder gestart met kustonderhoud. Hiervoor wordt de gloednieuwe sleephopperzuiger Vox Amalia ingezet. Voor deze 18.000-kuubs zuiger is dit haar eerste baggerklus.