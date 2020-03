Schuttevaer Premium Bijna 6% minder lading over Waalse vaarwegen Facebook

Twitter

Email BRUSSEL 12 maart 2020, 16:54

De scheepvaart op de Waalse vaarwegen in België heeft vorig jaar 39,13 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 5,8% minder dan in 2017 en 2018, maar dat waren dan ook recordjaren, meldt de Direction Mobilité et Infrastructures.