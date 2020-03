Schuttevaer Premium Boskalis sluit 2019 af met winst en zonder schulden Facebook

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis kijkt positief naar de marktomstandigheden in 2020, nadat het bedrijf in de eerste helft van vorig jaar nog te kampen had met zwakte bij zijn offshore energie-activiteiten. Dat maakte Boskalis donderdag 5 maart bekend bij de publicatie van cijfers over het afgelopen jaar.