Schuttevaer Premium China Logistics verkiest JWP Wilhelmshaven boven Antwerpen Facebook

Twitter

Email WILHELMSHAVEN 22 februari 2020, 14:35

Na vijfeneenhalf jaar onderhandelen heeft een van de grootste Chinese dienstverleners, China Logistics, een contract gesloten met de Jade Weser Port in Wilhelmshaven om er 100 miljoen euro te investeren in een logistiek centrum. Het bedrijf onderhandelde ook met de haven van Antwerpen. Het is de eerste vestiging van China Logistics in Europa.