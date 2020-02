Schuttevaer Premium Seine-Nord: Eerst 110-meter door Doornik Facebook

DOORNIK 04 februari 2020, 09:57

Het containerschip Samarkand is vrijdag 31 januari als eerste 110-meterschip ooit door de stad Doornik in Wallonië gevaren. Dat markeerde meteen het einde van de eerste fase van modernisering van de Schelde in Doornik als onderdeel van het Europese project Seine-Nord.