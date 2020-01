Met Max ‘Langs de Rijn’ Facebook

Twitter

Email HILVERSUM 05 januari 2020, 19:10

Martin Hendriksma en Huub Stapel maken een tocht langs de levensader van Europa, de rivier de Rijn. Vanaf de bron in de Zwitserse Alpen tot aan Hoek van Holland waar hij de Noordzee instroomt. De eerste wekelijkse aflevering was zaterdag 4 januari.

1 / 1 Huub Stapel en Martin Hendriksma aan het begin van hun epische tocht ‘Langs de Rijn’. (Foto Omroep Max) Huub Stapel en Martin Hendriksma aan het begin van hun epische tocht ‘Langs de Rijn’. (Foto Omroep Max)

De Rijn is behalve vaarweg ook een rivier vol verhalen; van verdronken dorpen en verraderlijke rotsen, van schippers, schilders en soldaten. De Rijn is een muze en een ‘femme fatale’ tegelijkertijd. Eeuwenlang was de loop van de Rijn bepalend voor onze economie, onze cultuur en onze identiteit. Maar wat heeft ‘vader Rijn’ ons vandaag nog te vertellen?

Lai da Tuma

Op hun culturele reis nemen schrijver Martin en acteur Huub de kijker mee langs de rivier en haar bewoners. Martin is een Rijnkenner, hij schreef er het boek ‘De Rijn – biografie van een rivier’ over. Op televisie ontmoeten ze mensen die het Rijnwater door hun bloed hebben stromen. Het avontuur begon zaterdag 4 januari in de Zwitserse Alpen, waar de Rijn ontspringt in de Tomasee, op 2345 meter hoogte.

De Romeinen noemden deze plek Lai da Tuma, wat grafmeer betekent, en schreven de stroom die hier ontspringt goddelijke krachten toe. Vervolgens wordt in het gebied rond Fontanivas gezocht naar goud en treffen ze de van oorsprong Alkmaarse kano-instructeur Kees Schippers. Aan de diepe Bodensee (‘twee Domtorens op elkaar’ en in 1963 nog dichtgevroren) in de stad Friedrichshafen ontmoeten de mannen een verre achterneef van de oprichter van de eerste zeppelinfabriek in 1898, Graf Von Zeppelin.

Bij de watervallen in Schaffhausen gaat het avontuur zaterdag 11 januari verder. Bij Isteiner Klots wordt een stukje oorlogsverleden ontdekt. In de rotswand zit een eeuwenoud kerkje, dat later onderdeel werd van de Duitse verdedigingslinie tegen de Fransen. In Alt Dettenheim zien de mannen met eigen ogen hoe verwoestend de Rijn is. Ooit vluchtte hier het hele dorp voor de, uit zijn oevers tredende, rivier. Alleen de oude herberg Zum Löwen bleef over.

Het reisprogramma Langs de Rijn is nog te zien op zaterdag 11, 18 en 25 januari 2020 én 1 februari 2020 om 20.40 uur op NPO 2. (DvdM)