Schuttevaer Premium Noord-Holland stopt brugbediening door Trigion

HAARLEM 13 december 2019, 13:10

Noord-Holland gaat het contract met beveiligingsbedrijf Trigion voor de bediening van ruim 50 bruggen, sluizen en pontjes in de provincie ontbinden. Vanaf november 2020 neemt de provincie de bediening weer in eigen hand. ‘Dit lijkt mij een keerpunt in het beleid’, reageert regiocoördinator Andries de Weerd van Koninklijke BLN-Schuttevaer.