Geen Javabrug over het IJ, wel andere oeververbindingen

AMSTERDAM 06 december 2019, 14:58

Aanleg van de Javabrug over het IJ in Amsterdam lijkt van de baan. Een onafhankelijke adviescommissie ziet andere plekken als logischer locaties voor nieuwe oeververbindingen, zo blijkt uit een tussenrapport dat vrijdag naar de gemeenteraad van Amsterdam en de Tweede Kamer is gestuurd.