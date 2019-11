Schuttevaer Premium Haven Rotterdam adviseert ligplaatsen op proef via RiverGuide Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 26 november 2019, 09:48

Havenbedrijf Rotterdam start een proef met het digitaal adviseren over openbare ligplaatsen voor de binnenvaart. Gebruikers van RiverGuide, een digitale routeplanner voor de binnenvaart, ontvangen zodra zij de haven naderen een pushbericht met de vraag of een ligplaats benodigd is.