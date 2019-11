Schuttevaer Premium Minister: grote kolk Lith eind januari weer in bedrijf Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 25 november 2019, 09:31

De grote kolk van de Prinses Màximasluizen in Lith wordt op 29 januari 2020 weer in gebruik genomen. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen vrijdag bevestigd naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer. Eerder had Rijkswaterstaat die datum al genoemd.