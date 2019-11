Journalist verliest rechtszaak over inzage Waddenbeheer Facebook

DEN HAAG 07 november 2019, 12:45

Journalist Rypke Zeilmaker zal zelf aannemelijk moeten maken dat er meer documentatie over het Waddenbeheer bestaat dan hij al heeft gekregen. En dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in een hoger beroep van de journalist.

Zeilmaker eiste eerder bij de Raad op hoge toon dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onterecht documentatie achterhoudt die hij wil inzien. Volgens woordvoerders van het ministerie bestaat er niet meer informatie dan wat hij al heeft mogen inzien.

Waddenfonds

De speurzin van Zeilmaker lijkt ingegeven door een rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Die waarschuwde eerder voor belangenverstrengeling bij de belangenorganisaties, overheden, onderzoeksbureaus en milieuclubs rond de grote pot met geld: het Waddenfonds. De journalist spreekt van een Waddenoligarchie van publieke en private beheerders.

Daarmee heeft hij wel de vinger op de zere plek gelegd. Onderzoeksplatform Investico, ook getriggerd door de rapportage van de Noordelijke Rekenkamer, legde onlangs bloot dat een groot deel van de 800 miljoen euro uit het Waddenfonds is verspeeld aan projecten waarvan de Wadden nauwelijks hebben geprofiteerd. Talloze projecten werden niet gemonitord of geëvalueerd, en provincies konden over hun eigen aanvragen beslissen.

Orgelrestauratie

Zo werden een blacklight glow-golfbaan op Terschelling en de restauratie van een orgel in het Friese Parrega gesubsidieerd. Beiden projecten kregen honderdduizend euro toegewezen. Lokale bestuurders hebben de Waddenpot bovendien gebruikt om eigen projecten te financieren, aldus het onderzoek van Investico.

De provincie Groningen wilde aan de rand van het Wad in Lauwersoog graag een Werelderfgoedcentrum bouwen. Het gat in de begroting van 9,6 miljoen euro werd opgevuld met het fonds, waar de gedeputeerde van de provincie zelf over besloot. Inmiddels ligt het project stil vanwege aanhoudende kritiek van natuur- en milieuorganisaties over de komst van het dertig meter hoge paviljoen aan de rand van het Wad. En met ruim 8 miljoen euro moest de oude marinehaven Willemsoord en het aanwezige oorlogserfgoed worden omgetoverd tot een toeristische trekpleister. De waarde voor het Waddengebied is onduidelijk.

Algemeen belang

Journalist Zeilmaker probeerde via een WOB-procedure informatie bij het rijk boven water te krijgen. Hij vindt dat van groot belang voor zijn rol als onderzoeksjournalist. Maar volgens de Raad begrijpt hij de wet niet. De Wet openbaarheid van bestuur is er alleen voor het algemene belang, oordeelt de Raad en dus niet voor Zeilmaker alleen.

De journalist deed ook nog een beroep op het Verdrag van Aarhus. Dat gaat over de onbelemmerde toegang tot overheidsinformatie over milieuzaken. Dat verdrag zou zijn geschonden. Maar volgens de Raad is dat helemaal niet het geval. De journalist heeft namelijk wel alle gevraagde informatie gekregen. Alleen zijn daarbij namen van betrokken ambtenaren weggelakt. (AvdW)