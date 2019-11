Schuttevaer Premium ‘Genoeg installaties voor ontgassingsverbod’ Facebook

Vlaardingen 04 november 2019, 11:25

Er staan genoeg ontgassingsinstallaties in Nederland om ontgassen in de buitenlucht door binnenvaarttankers volledig te verbieden en dit verbod te handhaven. Dat stelt directeur Ruud Cogels van het in oplossingen voor de overslag van chemische producten gespecialiseerde Mariflex in Vlaardingen.