INGEZONDEN: ‘Ketelbinkie PvdA en haven is van iedereen’

ROTTERDAM 26 oktober 2019, 23:11

De plannen voor de Maashaven van raadslid PvdA Kevin van Eikeren sloegen bij mij in als een bom. En dan nog zeggen dat er met de bewoners was overlegd?

Of wist dit raadslid niet dat er bewoners op de binnenschepen verblijven? Nooit een studie gedaan hoe Rotterdam groot is geworden?

Ik ben een geboren Rotterdamse schippersdochter, inmiddels een stuk ouder en varende en teleurgesteld hoe Rotterdam met haar binnenschippers omgaat. Het beeld Zadkine is een goed voorbeeld dat er een hart uitgehaald is uit de stad tijdens de oorlog. Nou, ik voel mij nu ook zo dat het hart wordt weggehaald voor de binnenschipper. Vraag mij ook af of de schipper nog rust heeft, als de Maashaven wordt gedempt. Wij moeten ons nu al behelpen met de weinige ligplaatsen.

Van ‘iedereen’

Die haven is van ‘iedereen’, wordt er geroepen door dit raadslid op Twitter. Dat raakt kant noch wal; wie zegt dat ‘iedereen’ deze haven gedempt wil hebben? Er zijn voor ‘iedereen’ al heel veel havens afgestaan. Genoeg havens om op te noemen. De Rijnhaven is nog steeds een lege toestand en de plannen zijn dat hier voor ‘iedereen’ een jachthaven voor gefortuneerden wordt gerealiseerd.

De Leuvehaven was altijd een haven van iedereen”, maar is inmiddels een haven voor alleen oude en recente vaartuigen met vergunning. Dus “iedereen” met vergunning die door een commissie wordt goedgekeurd. Zalmhaven die is door ‘iedereen’ gedempt. Want ‘iedereen’ wilden een parkeerplek zo dicht mogelijk bij de stad.

Zo kunnen we verder havens als Spoorhaven, Binnenhaven, Entrepotdok, Persoonshaven, het Boerengat, Noordereiland Zuid Oost ligplaatsen, etcetera… noemen, allemaal ontnomen aan de binnenvaart. Dan hebben we nog het project M4H (merwe4haven). Deze willen de Merwehaven voor bewoning, want al die oude loodsen trekt alleen rottigheid aan. Merwehaven liggen voornamelijk tankers en bulkschepen in de wacht. Als deze ligplaatsen verdwijnen, waar gaan deze dan weer voor alternatief krijgen?

Om te schamen

Hoe langer ik erover denk dat het van ‘iedereen’ is, in de optiek van dit Raadslid hebben de binnenschepen geen recht meer. Het is om te schamen PvdA. Er zijn schepen onderweg naar Rotterdam en de bemanning is vrolijk om in hun thuishaven te mogen verblijven in het weekend of door de week. Leg dan eens uit aan ‘iedereen’ dat de binnenvaart ook een plekje moet hebben om hun sociale bezigheden te kunnen uitvoeren. Dan bent u er voor “IEDEREEN”.

Van het Havenbedrijf PortofRotterdam hoeven wij niks te verwachten; de ligplaatspontons zijn voor onderhoud weggehaald en liggen al 21 maanden zonder onderhoud in de omgeving van havennummer 380. Er is dus niks ondernomen. Maar de afwezigheid van die pontons en de daarop normaliter liggende schepen komt dit raadslid wel goed uit bij het ‘aantonen’ dat er steeds minder schepen gebruik zouden maken van de haven. De PvdA is ondertussen onbereikbaar, reageert niet op mails. Hopelijk dat op deze manier de boodschap overkomt.

Met vriendelijke groeten

Doortje Grooten, bestuurslid ASV