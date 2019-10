Schuttevaer Premium Boskoop 18 november weer open Facebook

BOSKOOP 25 oktober 2019, 13:22

Vanaf 18 november is de brug over de Gouwe bij Boskoop weer bruikbaar voor scheepvaart en wegverkeer, meldt gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland. Hij houdt nog een slag om de arm vanwege het weer en onverwachte tegenvallers. Verwijderen van het val (brugdek) in de tussentijd is geen optie.