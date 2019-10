Schuttevaer Premium Containerterminal Uniport sluit deuren Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 24 oktober 2019, 23:06

Containerterminal Uniport in de Waalhaven gaat dicht per 31 maart 2020. Reden hiervoor is het teruglopen van het overslagvolume, doordat steeds meer rederijen kiezen voor concurrerende terminals in de Rotterdamse haven.