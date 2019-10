Schuttevaer Premium ‘Gezonde groei’ overslag containers derde kwartaal Facebook

ROTTERDAM 21 oktober 2019, 10:34

In de Rotterdamse haven werden 112,4 miljoen ton goederen overgeslagen in het derde kwartaal van 2019. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 353,5 miljoen ton, in vergelijking met vorig jaar een stijging met 1%. De volumegroei werd volgens het Havenbedrijf Rotterdam vooral gedragen door containers, ruwe olie, LNG en biomassa. Minder overslag was er in kolen en minerale olieproducten.