Overal waar u vaart: Sediment

Sediment

Twitter

Zwolle 19 oktober 2019, 11:25

In mijn werkgebied kom ik heel vaak het woord ‘sediment’ tegen. Toen ik net begon bij BLN-Schuttevaer wist ik helemaal niet waar dat woord betrekking op had. Nu we een aantal jaren verder zijn weet ik intussen dat het woord sediment juist heel belangrijk is voor onze sector. Ik zal proberen hier wat duidelijkheid over te geven.