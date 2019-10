Schuttevaer Premium Alphen telt niet direct 25 mln neer voor tunnel Boskoop Facebook

18 oktober 2019, 17:29

Een VVD-motie om per direct (‘boter bij de vis, wij staan voor bereikbaarheid’) 25 miljoen euro te reserveren voor een tunnel onder de Gouwe bij Boskoop of een tweede brug er over heen, haalde donderdagavond 17 oktober geen meerderheid in de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn.