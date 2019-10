Schuttevaer Premium Oliehandel Van Megen eist schorsing plan Hembrugterrein Facebook

DEN HAAG 16 oktober 2019, 08:17

Een nieuw bestemmingsplan voor het Hembrugterrein in Zaandam is Oliehandel Anton van Megen in het verkeerde keelgat geschoten. De raadsman van het bedrijf eiste dinsdag 15 oktober schorsing van het bestemmingsplan voor een deel van het Hembrugterrein. Met dit nieuwe plan wordt de bedrijfswoning bij de oliehandel weg bestemd en uitbreiding van het bedrijf onmogelijk gemaakt.