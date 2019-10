Grootste onderhoudsklus ooit voor RWS in Noord-Holland Facebook

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaf maandagochtend 14 oktober bij de sluizen in IJmuiden de aftrap voor de grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland. Tot 2030 staat de renovatie en vervanging van 12 bruggen, 3 tunnels, 3 wegen en 5 sluizen en het gemaal IJmuiden op het programma.

1 / 1 Het verven van een brug, daar zitten er 12 van in de onderhoudsopgave in Noord-Holland tot 2030. (Foto Rijkswaterstaat) Het verven van een brug, daar zitten er 12 van in de onderhoudsopgave in Noord-Holland tot 2030. (Foto Rijkswaterstaat)

De opgave in Noord-Holland, met een voorlopige vervangingswaarde van zo’n één miljard euro, kenmerkt zich door de grote hoeveelheid kunstwerken die de komende jaren gerenoveerd of vervangen worden en de vele waterwerken die hier onderdeel van uitmaken. Veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het verkeer enorm toegenomen en zijn vrachtwagens een stuk zwaarder geworden.

Megaklus

Van Nieuwenhuizen: ‘Een megaklus van Texel tot Amsterdam en van IJmuiden tot aan Hoorn. 23 projecten in één provincie waar alle partners samen hun schouders onder zetten. Zodat Noord-Holland door deze opknapbeurt ook in de toekomst goed bereikbaar blijft over de weg en het water.’

De planning van de renovatie en vervanging ligt nog niet vast, de meest urgente kunstwerken worden als eerste aangepakt. Dit zijn het Sluizencomplex bij IJmuiden, de veerverbinding tussen Texel en Den Helder, de Prins Willem Alexandersluis bij Schellingwoude en de Schellingwouderbrug. De opgave in Noord-Holland kent een voorlopige vervangingswaarde van zo’n één miljard euro. Het vernieuwen van zoveel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt van Rijkswaterstaat om een doordachte aanpak.