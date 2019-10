Tweede deurkas nieuwe zeesluis IJmuiden op z’n plek Facebook

IJMUIDEN 10 oktober 2019, 21:40

Bij de aanleg van de nieuwe zeesluis IJmuiden heeft Rijkswaterstaat een belangrijke mijlpaal bereikt. Ook de tweede deurkas (caisson) van de nieuwe zeesluis IJmuiden is succesvol afgezonken en ligt op zijn definitieve positie.

In deze deurkas van het binnenhoofd rolt straks de sluisdeur aan de kanaalzijde in en uit en is tevens plaats voor de reservedeur. In de afgelopen maanden heeft aannemersconsortium OpenIJ (een combinatie van BAM en VolkerWessels) het caisson ruim 18 meter gecontroleerd afgezonken. Een technisch hoogstandje waarbij de deurkas centimeter voor centimeter op de juiste diepte werd geplaatst.

De deurkas is 81 meter lang, 55 meter breed en 28 meter hoog. Het gewicht bedraagt 150.000 ton. Daarmee is het bouwwerk aanzienlijk groter dan de deurkas aan zeezijde die een afmeting heeft van 80 meter lang, 26 meter breed en 24,5 meter hoog. Deze deurkas is vorig jaar al op zijn definitieve plek gelegd.

Robotarmen

Het afzinken gebeurde door het zand onder de deurkas met behulp van op afstand bestuurbare spuitlansen weg te spuiten. Robotarmen zorgden vervolgens voor het afvoeren van het zand. Door camera’s op diverse plekken onder de vloer van het caisson, sensoren en meetinstrumenten werd dit proces zeer nauwgezet 24/7 gemonitord. Nu het caisson op zijn plek ligt, wordt de ruimte onder de deurkas opgevuld met beton. Ook wordt er verder gewerkt aan de aansluiting op de drempel waar straks de deur overheen rijdt.

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Volgens planning varen de eerste schepen begin 2022 door nieuwe zeesluis. (DvdM)