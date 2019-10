Schuttevaer Premium North Sea Port claimt schade door ‘grondroof’ Natura 2000 Facebook

DEN HAAG 02 oktober 2019, 00:13

De Raad van State gaat beoordelen of de nieuwe Wet natuurbescherming op onderdelen mogelijk in strijd is met andere regelgeving. Dat gebeurt op verzoek van havenbedrijf North Sea Port Netherlands. Het havenbedrijf stapte dinsdag naar de Raad van State voor een hoger beroep.