‘ECT logische koper van APMT-R’

27 september 2019

‘Voor de overname van APM Terminals Rotterdam (APMT-R) op de Maasvlakte is maar één logische overnamekandidaat en dat is ECT.’ Dat zegt havenondernemer André Kramer in Nieuwsblad Transport in reactie op berichten dat APM verkoop van de terminal overweegt.