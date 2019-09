Schuttevaer Premium Uitbreiding Godorf lijkt door CDU te worden weggestemd Facebook

Twitter

Email KEULEN-GODORF 23 september 2019, 15:12

De uitbreiding van de haven Godorf met een ‘containerbekken’ lijkt donderdag 26 september te worden weggestemd in de Stadtrat van Keulen. Eerder was een meerderheid binnen de raad voor de uitbreiding, nu de CDU van mening is veranderd is een meerderheid tegen. De Grünen, FDP en de partij GUT waren al tegen.