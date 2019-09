Schuttevaer Premium ‘Veiligheid geborgd met Loodsplicht Nieuwe Stijl’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 september 2019, 13:09

Er is geen gegronde reden om de loodsplicht te behouden voor kleinere zeeschepen. Zo oordeelde de Raad van State onlangs in een door de Havenmeester aangespannen kort geding. Goed nieuws voor de initiatiefnemers van de Loodsplicht Nieuwe Stijl. Kartrekker John van der Horst van Unifeeder legt uit waarom de nieuwe wetgeving voor hen van belang is.