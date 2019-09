Schuttevaer Premium Zutphen voorbarig bij opruimen scheepswrakken Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 19 september 2019, 10:19

Niet de gemeente Zutphen, maar Rijkswaterstaat was bevoegd om twee scheepswrakken in de Marshaven op te ruimen. Dat heeft de Raad van State beslist in een zeer gecompliceerde zaak. De gemeente heeft de wrakken opgeruimd, maar dat was niet haar taak.