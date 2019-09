Schuttevaer Premium Chemische industrie vreest verkeersinfarct Ruhrgebied Facebook

Twitter

Email Düsseldorf 05 september 2019, 13:03

De chemische industrie in de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) en het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) luiden samen de noodklok over de in hun ogen onhoudbare situatie op de kanalen in het Ruhrgebied. Deze week mogen beide partijen hun visie op de zaak geven aan de commissie Verkeer van de deelstaatregering.