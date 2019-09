Schuttevaer Premium Waterbedrijven: kwaliteit Rijn verbetert niet Facebook

Twitter

Email NIEUWEGEIN 02 september 2019, 09:25

De kwaliteit van het water in de Rijn is ondanks maatregelen vorig jaar niet verbeterd, meldt de vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA-Rijn in haar jaarverslag over 2018.