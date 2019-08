Schuttevaer Premium Overslag Amsterdamse zeehaven stijgt eerste halfjaar ruim 12% Facebook

AMSTERDAM 30 augustus 2019, 07:54

De overslag in het Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad is in het eerste halfjaar van 2019 gestegen tot 54,1 miljoen ton, een stijging van 7%. Deze stijging was het gevolg van een groeiende overslag in de eerste zes maanden van dit jaar in de Amsterdamse haven met 12,3% tot 45,4 miljoen ton. Opnieuw een record.