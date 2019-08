Schuttevaer Premium VNF-netwerk valt verder droog Facebook

Email PARIJS 15 augustus 2019, 00:03

[UPDATE 10-8-19] In Frankrijk is de watersituatie afgelopen week weer verslechterd. Diverse verbindingen zijn of worden binnenkort wegens watergebrek gestremd voor bedrijfs- en pleziervaart. Het Rhône-Saônebekken is nu via geen enkele route meer met een ‘normale’ diepgang bereikbaar. Watersituatie Franse vaarwegen verslechterd Door Annemarie van Oers In Noord-Oost Frankrijk zijn de Boven-Maas (tussen sluis 10…