Eigenaar moet spitsen weghalen uit Leuvekolk

ROTTERDAM 15 augustus 2019, 13:08

De eigenaar van twee spitsen in de Leuvekolk in het centrum van Rotterdam moet de schepen daar voor 1 december van dit jaar weghalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Wanneer de eigenaar geen actie onderneemt hangt hem een dwangsom van 1000 euro per dag boven het hoofd, tot een maximum van 100.000 euro.