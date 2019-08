Weer uitval sluisdienst in Geesthacht Facebook

GEESTHACHT 14 augustus 2019, 23:21

De sluis in Geesthacht, die van 2 tot 5 augustus buiten bedrijf was door een dambreuk van de naastgelegen stuw, is donderdag 15 augustus weer acht uur buiten dienst.

Van 13:00 tot 21:00 uur ligt de scheepvaart er stil vanwege personeelsgebrek. Volgens het WSA is door de vakantieperiode de bezetting al minimaal en heeft ziekte van een medewerker ertoe geleid dat er een dienst moet uitvallen. (WdN)