Scharnebeck weer in bedrijf

Email SCHARNEBECK 08 augustus 2019, 23:23

De scheepslift in het Elbe-Seitenkanaal bij Scharnebeck is sinds donderdag 8 augustus om 03:00 uur weer in bedrijf. Daarmee is de verbinding met het noorden van Duitsland hersteld. Brancheorganisatie BDB wil een grondig onderzoek naar de oorzaak van de dambreuk.