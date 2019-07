Geen nachtbediening na kapotvaren kabels Lorentzsluizen Facebook

De Lorentzsluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand worden tijdelijk ’s nachts niet bediend. Aanleiding is een incident waarbij kabels in de bodem bij het sluizencomplex zijn geraakt, meldt Rijkswaterstaat. Daardoor werkt een aantal systemen niet meer.

De aanvaring gebeurde aan de Waddenkant in de voorhaven van de sluis. Door het defect kan de brug aan de noordzijde niet meer bediend worden. De brug is gesloten voor het wegverkeer. Vanwege de kabelbreuk werken verder de scheepvaartseinen niet meer.

Na een aanvankelijke totale stremming op maandagmiddag 29 juli kan er inmiddels overdag weer onder begeleiding geschut worden. De begeleiding is ingesteld vanwege de niet werkende lichten. ’s Nachts tussen 22.00 en 6.00 uur is het sluizencomplex tot nader order gestremd. Het autoverkeer wordt over de zuidelijke brug geleid. (BOO)