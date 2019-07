Schuttevaer Premium 500 kilo cocaïne gepakt, Nederlanders drugszeiljacht vast Facebook

DRIEBERGEN-RIJSENBURG 25 juli 2019, 17:49

Twee Nederlanders worden verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van een partij van 500 kilo cocaïne. Een 53-jarige man uit Amsterdam zat op een zeilschip bij de Azoren waar de partij drugs in was verborgen. Op het schip werd ook een 41-jarige Est aangehouden die in Almere woont.