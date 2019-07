Schuttevaer Premium Diepgang Gent-Terneuzen wegens waterschaarste beperkt Facebook

Twitter

Email GENT 24 juli 2019, 22:25

Als gevolg van de waterschaarste werd op het kanaal Gent-Terneuzen de maximale diepgang voor schepen teruggebracht tot 12,35 meter,j 15 cm minder dan normaal. Voor de binnenvaart zijn de gevolgen van deze beperking vrijwel nihil maar de zeeschepen, geladen met ertsen voor ArcelorMittal hebben doorgaans een grotere diepgang en zien zich dan verplicht in de Put van Terneuzen vóór anker te gaan om een gedeelte van hun lading over te slaan in duwbakken.