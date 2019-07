Schuttevaer Premium Zutphen zit met rekening voor opruimen scheepswrakken Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 08 juli 2019, 15:38

Zeker 100.000 euro kostte het ophalen en verwijderen van twee wrakken uit de Marshaven in Zutphen. Maar een poging om de rekening bij de eigenaar neer te leggen, is gestrand in een juridisch doolhof.