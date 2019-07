Schuttevaer Premium Drijvende zuivelboerderij in Merwehaven Facebook

ROTTERDAM 04 juli 2019, 23:38

Veertig koeien hebben hun intrek genomen in de eerste drijvende zuivelboerderij (Floating Farm) ter wereld. Die ligt in de Rotterdamse Merwehaven. De transparante, drijvende koeienstal is 2800 vierkante meter groot.