Vier walstroomkasten in Conflans

De scheepvaart op de Seine in Frankrijk heeft er een walstroomvoorziening bij. Op 22 juni, de dag van het jaarlijks binnenvaartfeest Pardon de la Batellerie, werden in Conflans-Sainte-Honorine vier nieuwe walstroomkasten feestelijk in gebruik genomen. Ze geven niet alleen stroom, er kan ook water uit worden getapt.