Overal waar u vaart: Veiligheid verdient aandacht

Het nieuws werd eind mei gedomineerd door het ongeval tussen een rondvaartboot en een passagiersschip. Maar liefst 21 mensen lieten hierbij het leven. Verschrikkelijk, wat een rampzalig ongeval. Mensen uit Zuid-Korea, die nietsvermoedend aan boord van een rondvaartboot Boedapest vanaf het water gingen verkennen met, wat wij nu weten, dramatische afloop.

Door Leny R. van Toorenburg-Van IJzerlooij

Als belangenbehartiger en al ruim 10 jaar lid van de Stuurgroep ‘Varen doe je samen’ namens Koninklijke BLN-Schuttevaer zette dit, en helaas meerdere ongevallen waarbij passagiersvaart was betrokken, mij aan het denken. ‘Varen doe je samen’ zet zich in voor de veiligheid op het water en probeert daarbij vooral begrip voor elkaar te kweken, begrip tussen recreatie- en beroepsvaart.

Waarom leg ik die link met recreatievaart en passagiersvaart? Het gaat hier in beide gevallen om kwetsbare groepen. Recreatievaart, omdat zij vaak klein zijn tussen onze grote schepen en passagiersvaart omdat die vaak met een kwetsbare doelgroep aan boord vaart. En de vraag is hoe wij in Nederland zouden omgaan met een scheepsramp als in Boedapest. Zijn wij in Nederland voorbereid om bij zo’n groot ongeval de benodigde hulp te bieden? Rijkswaterstaat heeft geen tientallen boten meer op het water. Zijn hulpdiensten vanaf de wal wel voorbereid op een ramp van deze omvang?

Incidentbestrijding

Natuurlijk ben ik geen helderziende, maar ik heb wel het vertrouwen dat er in ons land voldoende aandacht is voor het omgaan met de gevolgen van een dergelijke ramp. Zo was er vorige week een landelijk Ketenpartneroverleg veiligheid op het water, georganiseerd door het Instituut Fysieke Veiligheid. Op de agenda onder meer ‘leren van water-incidenten’ en ‘incidenten met riviercruises’.

En wat te denken van het platform Transportveiligheid, dat al in 2012 een studie uitvoerde over de veiligheid op het water. Dit naar aanleiding van kritische vragen die door het CBRB waren gesteld tijdens het symposium Incidentmanagement in november 2011. Het onderzoeksresultaat liet zien dat de regio’s wel meer aandacht mogen besteden aan water-incidentbestrijding. Ik heb mijn contacten benut om te vragen op welke wijze er binnen onder meer Rijkswaterstaat aandacht is voor de wijze waarop met calamiteiten wordt omgegaan. Veiligheid verdient immers onze permanente aandacht. Daarom blijven wij aandringen op kennisoverdracht over hoe met dit soort zaken dient te worden omgegaan. Zijn er voldoende reddingsmiddelen, kunnen we mensen van boord krijgen et cetera.

Steeds drukker

In datzelfde kader wil ik u nog even mee terugnemen naar waar ik mee begon: ‘Varen doe je samen’. Dat we het samen moeten doen, in de maatschappij, maar ook op de vaarweg, dat is inmiddels voor iedereen wel duidelijk. Hoewel er op de vaarweg nog altijd meer ruimte is dan op de weg, wordt het ook op de vaarweg steeds drukker en zeker in het zomerseizoen. Want naast een groeiend passagiersvervoer hebben we ook te maken met recreanten. Ook daar is veiligheid een groot goed! Natuurlijk doen wij er alles aan die recreant op de hoogte te stellen van een aantal praktische vaarweggebruiken die de veiligheid moeten bevorderen. Maar het is ook een feit dat wij helaas niet iedereen bereiken. Juist de mensen die u en onze tips het hardst nodig hebben, bereiken we vaak niet.

Verdraagzaamheid

Omdat iedere vaarweggebruiker veiligheid verdient, zetten wij ons daar blijvend voor in. Aan het eind van deze column wil ik u vragen om daarin ten aanzien van de recreatievaart een klein steentje bij te dragen. Als professional heeft u veel ervaring en bezit u veel vakmanschap. Help de recreatievaart bij het samen varen en geef het goede voorbeeld. Denk niet ‘ze gaan wel opzij’, maar laat watersporters zien hoe het hoort. Soms vraagt dat ook om enige verdraagzaamheid voor elkaar. Maar altijd met het oog op de veiligheid die we met elkaar verdienen!

Leny R. van Toorenburg-Van IJzerlooij

Hoofd Nautisch Technisch beleidsmedewerker

Koninklijke BLN-Schuttevaer

