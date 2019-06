Schuttevaer Premium Nachtopening Scheldeterminals al weer stopgezet Facebook

ANTWERPEN 21 juni 2019, 23:42

Om de verkeersknoop in de Antwerpse haven en omgeving te ontwarren, bleven vanaf maandag 3 juni de Scheldeterminals in Antwerpen aan de landzijde 24 uur op 24 uur geopend. Vrijdag 21 juni kwam daar alweer een einde aan omdat de transporteurs weigeren een toeslag te betalen voor iedere laadkist die buiten de daguren wordt aangeleverd of afgehaald. Het ging om een bedrag van 2,34 euro per behandelde container.