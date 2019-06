Haven Sliedrecht weer vol tijdens Baggerfestival Facebook

De gemeentehaven zal tijdens het Baggerfestival, van 27 tot en met 30 juni, weer vol met schepen liggen die bezichtigd kunnen worden. Naast de Koninklijke Marine en de brandweer is er aardig wat baggermaterieel te bewonderen. Het evenement wordt afgesloten met een openlucht ‘baggerdienst’ op zondag.

Net als in 2017 keert de sleper ‘Gouwe’ van de Koninklijke Marine weer terug naar haar geboortegrond. Het is de laatst overgebleven sleepboot van de Linge-klasse, die in de jaren tachtig door de voormalige Delta Shipyard aan de Rivierdijk zijn opgeleverd. Meer militair vertoon is aanwezig, want Damen Shipyards is paraat met twee van haar military high-speed RHIB’s. Deze Rigid Hull Inflatable Boats worden normaliter ingezet door special forces wereldwijd, maar zijn 29 juni paraat in Sliedrecht.

Boven de 100

De spectaculaire vaartuigen vertrekken tussen 10.00 en 16.00 uur vanuit de Gemeentehaven voor tochtjes van zo’n vijftien minuten elk, waarbij snelheden tot boven de 100 kilometer per uur worden gehaald. Meevaren kan vanaf 14 jaar en kost 5 euro per persoon. De opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel.

Weerstand

Ook de blusboot Zuid-Holland Zuid is op zaterdag 29 juni in Sliedrecht te bezoeken. Ook dit schip heeft een Sliedrechts tintje, aangezien de bouw van het stalen casco aan J. Schlieker & Zonen op de Rivierdijk werd gegund. De uitvoering daarvan vond echter in 2013 plaats bij dochterbedrijf Jachtwerf De Combinatie in Dordrecht, dus zo dik is de Sliedrechtse band nou ook weer niet; of het moet de speciale anti-fouling van schilderbedrijf Den Breejen zijn, die op de romp werd aangebracht om de weerstand in het water te verminderen.

Hybride

Wel heel Sliedrechts is het materieel van Scheepvaartbedrijf BTO. Zij zijn aanwezig met kraan-baggerschip ‘Nooitgedacht’ en ondersteuningsvaartuig ‘Tyda-Kyra’. Eerstgenoemde is door de eigenaren, vader en zoon Mijnster, aardig verduurzaamd. Het is schip is onder andere hybride gemaakt en er is op uitstootverlagende brandstof voor de dieselmotor overgestapt. Alles bij elkaar leverde dat het Green Award-certificaat ‘gold’ op en daarmee een voorkeurspositie voor werk in de Rotterdamse haven.

Zalmschouwen

Tijdens het Baggerfestival zijn nog meer werkschepen te bewonderen. Zo kan er aan boord van IHC’s Beaver-snijkopzuigers gekeken worden en is de KNRM wederom paraat met de ‘Tjepke Ekkelboom’ van station Dordrecht. Ook de liefhebbers van historische vaartuigen komen aan hun trekken. Vanzelfsprekend is de stoombaggermolen ‘Friesland’ van het Baggermuseum te bewonderen, maar ook de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw is op post met een vloot van acht tot negen zalmschouwen.

Monopool

Tenslotte is leuk om te vermelden dat de jonge broers Reinout en Olivier van der Wiel uit Barendrecht afgemeerd liggen in de haven en wel met hun uit 1929 stammende ‘Monopool’. Zij kochten de Duitse sleepboot twee jaar geleden met ‘enig achterstallig onderhoud’ en hebben sinds die tijd aardig wat slagen gemaakt om dit varend erfgoed weer klaar te maken voor de toekomst.

Baggerfestival Sliedrecht

Het Baggerfestival is een tweejaarlijks evenement in de bakermat van de baggerindustrie: Sliedrecht. De baggerij, waterbouw en andere maritieme sectoren nemen dan ook een centrale plek in. Vanzelfsprekend is iedereen welkom, maar is het primair een festival voor en door Sliedrechters, waar het Sliedrechtse bedrijfsleven, winkeliers, horeca, sportverenigingen, kerken, muzikanten, het Baggermuseum en de gemeente allemaal hun rol in spelen.

Van 27 tot en met 30 juni vindt de dertiende editie van het Baggerfestival in Sliedrecht plaats: Baggerfestival.nl.

Thema kerkdienst Baggerfestival: ‘Recht door zee’

SLIEDRECHT Voor de tweede keer wordt het Baggerfestival afgesloten met een oecumenische open lucht kerkdienst op het Langeveldplein. Thema van de door ‘baggerdominee’ Stefan Francke voorgegane dienst: ‘Recht door zee’.

Stefan Francke is in dienst van de Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO). De SPWO vindt zijn oorsprong in Sliedrecht. Zij wordt betaald door de bagger-, waterbouwbedrijven en aangesloten kerken met als doel baggeraars en waterbouwers wereldwijd te bezoeken.

Eretitel

Het doel van de viering is om op een laagdrempelige en eigentijdse manier de verbinding te leggen tussen de baggerij, waterbouw en kerk. Het Christelijk geloof heeft hierop onmiskenbaar een grote invloed gehad. Met deze dienst brengt het Baggerfestival dat tot uiting. ‘Een dienst op de oergrond van het baggerbedrijf, kan het mooier als je de baggerdominee bent?’, aldus Francke. ‘En nu mag het weer op zondag 30 juni. “Bagger”… het is een eretitel!’

Knetteren

Het thema van de baggerdienst is ‘Recht door Zee’. Francke licht toe: ‘In de bagger wordt er aangepakt. Worden problemen opgelost. Soms op een onorthodoxe manier. Als je aan boord komt van een baggerschip, valt het op: men is direct – recht door zee – ze zeggen waar het op staat. Dan kan het wel eens even knetteren, niet altijd leuk, maar dan kun je wel verder met elkaar.’

Spiegelverhaal

‘Jezus kan soms ook heel direct zijn. Als er een jonge man naar hem toekomt en vraagt: wat moet ik doen om een eeuwig leven te krijgen? Dan zegt Jezus: gewoon, simpel, doen wat God van je vraagt en van je naaste houden als je zelf. Dan komt het vanzelf goed. Maar die jonge man, een Bijbelgeleerde, ziet het niet zo simpel. Wie is dan mijn naaste, vraagt hij. Met als ondertoon: je kunt toch niet heel de wereld op je nek nemen. Hoe kan ik nou in mijn eentje iets veranderen aan alle liefdeloosheid? Dan vertelt Jezus een verhaal; een gelijkenis, een spiegelverhaal. Een verhaal dat ons wil laten nadenken. Een verhaal dat wij op zondagmiddag 30 juni muzikaal handen en voeten gaan geven.’

De dienst start om zondag 30 juni om 14.00 uur op het Dr. Langeveldplein en is voor iedereen toegankelijk. De dienst wordt begeleid door een orkest van Sliedrechtse amateurmuzikanten.