‘Groene’ Ever Glory met 20.000 TEU in Rotterdam (video) Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 13 juni 2019, 18:51

De Ever Glory van rederij Evergreen arriveerde donderdagmiddag 13 juni rond het middaguur bij de ECT Delta Zuid terminal aan de Amazonehaven te Rotterdam.

1 / 1 Aankomst van de 'groene' Ever Glory in Rotterdam. (Foto Ries van Wendel de Joode/HBR) Aankomst van de 'groene' Ever Glory in Rotterdam. (Foto Ries van Wendel de Joode/HBR)

Het containerschip is Rotterdam aangelopen tijdens haar maidentrip. Het is het eerste vaartuig van de rederij in de 20.000 TEU klasse dat is uitgerust met scrubbers. Daardoor is de schadelijke uitstoot van de Ever Glory aanzienlijk verminderd.

Om deze milieuvriendelijke maatregel te benadrukken is het schip aan de buitenkant volledig gestuwd met groene Evergreen containers en dat zorgde voor een uniek beeld in de Rotterdamse haven. (DvdM)