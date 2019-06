Schuttevaer Premium ‘High cubes geen nieuwe norm voor brughoogte’ Facebook

DEN HAAG 10 juni 2019, 13:48

Het grootschalig ophogen van bruggen en viaducten boven de huidige SVIR-waarden, om zo het vervoer van high cube containers in drie of vier lagen mogelijk te maken, kost veel meer dan het maatschappelijk oplevert. Minister Van Nieuwenhuizen is dan ook niet van plan haar beleid daarop aan te passen. Zij vindt dat de binnenvaart zich maar moet blijven inzetten voor een betere benutting en belading van containerschepen door logistieke samenwerking en innovaties in scheepsontwerpen.