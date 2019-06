Schuttevaer Premium Europees symbool van vrije handel in Maritiem Museum Facebook

Twitter

ROTTERDAM 05 juni 2019, 12:02

Onder politiebegeleiding is het symbool van vrije handel in Europa, de Akte van Mannheim, woensdag 22 mei in Nederland gearriveerd. Het originele document uit 1868 ligt tijdelijk in het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar garandeert deze overeenkomst tussen vijf Rijnoeverstaten een vrije Rijnvaart, zonder tolheffing of invoerrechten.